Сбил с ног, подкинул и убежал: Подробности нападения кабана в Гурзуфе

Крымчане продолжают постить в соцсетях фото и видео бушевавшего в Гурзуфе кабана. Дикое животное выбежало из леса и помчалось прямиком на местный пляж. Кабан успел искупаться в море, а потом попал в руки сотрудников Госкомитета по ветеринарии Крыма.

Но перед этим зверь успел поцарапать и здорово напугать местных жителей.

По данным руководителя Гурзуфского территориального органа Игоря Геца, пострадали три человека. Они получили небольшие царапины и ушибы.

- Двое мужчин сейчас находятся в Ялтинской городской больнице под наблюдением врачей. У них лишь царапины, но пострадавшие прошли необходимую профилактику от бешенства. Сделаны уколы, - рассказал КП-Крым Игорь Гец. - Еще одна женщина пожилая, ей оказали первую помощь и отпустили домой. Серьезных травм у нее тоже нет.

КАБАН БЫЛ БЕШЕНЫЙ?

Глава Гурзуфа предполагает, что кабан не был бешеным.

- Скорее всего, его просто выгнали из леса собаки. Он был перепуганным и бежал, куда глаза глядели. На всех людей не бросался. Те, что пострадали, конечно, сильно испугались. Один мужчина шел с дочкой. Кабан кинулся на них. Второй мужчина тоже сильно испугался и потрогал кабана рукой, затем подпрыгнул и ударил животное ногой, кабан повернулся и тоже нанес ответный удар, - говорит Игорь Гец.

Далее на пути кабана встретилась пожилая женщина.

- Он ее сбил с ног, а потом сработал рефлекс - когда кабан сбивает жертву, то потом еще подкидывает ее. Так что подкинул, посмотрел и побежал дальше, - продолжает глава Гурзуфа.

Заведующий Ялтинской станции «скорой помощи» Виктор Клин рассказал КП-Крым, что женщину сразу же доставили в травмпункт, оказали первую помощь.

- Травмы были легкими, так что пациента отпустили домой, - сообщил Виктор Клин.

ЗВЕРЯ УСЫПИЛИ И УВЕЗЛИ

После того, как кабан накупался в море и вышел на берег, сотрудникам Госкомветеринарии удалось запустить в него дротик с транквилизатором.

В поимке животного участвовали сотрудники МЧС

- Животное усыпили и отвезли в лабораторию Симферополя, чтобы выяснить, болеет ли оно бешенством, - сообщил Игорь Гец.

Председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов уточнил, что сейчас проводится проверка в лаборатории.

- Как только дождемся результатов исследования, мы сможем распространить информацию, - отметил Иванов.

Однако глава Госкомветеринарии отказался уточнить, жив ли сейчас «гурзуфский дебошир».

- Такую информацию мы дать не можем. Сейчас нужно понять, действительно ли животное чем-то болело или просто было напугано.

Бешеный кабан плавает в море.Видео: Максим Косых

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