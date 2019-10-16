«Он бешеный»: Спасатели поймали дикого кабана, напавшего на людей в Гурзуфе
Крымским спасателям удалось поймать кабана, который появился на набережной Гурзуфа. Как рассказали КП-Крым очевидцы, он выбежал из леса и принялся крушить все подряд.
Кабана ловили спасатели. Фото: Влад Колесник
Кабан был огромным – 120 килограммов веса, а длина клыков животного достигала 8 сантиметров.
Он кидался на людей. Пострадала женщина, которую даже отвезли в реанимацию, и еще два человека.
Бешеный кабан плавает в море.Видео: Максим Косых
- Целых два полицейских и сотрудники МЧС держали оборону, не давая кабану убежать. Потом прибыли специалисты, которые выпустили в озверевшее животное несколько дротиков с транквилизатором. Кабана связали и увезли в Симферополь, - рассказывает КП-Крым местный житель Владимир Захватов.
Есть подозрение, что кабан бешеный. Такую информацию нашему читателю предоставил местный спасатель.
Он прорвался на пляж.Фото: Влад Колесник
- Он принимал участие в ловле кабана. Когда мы с ним встретились и начали общаться, то вся его одежда была в крови, - ужасается очевидец.
Почему животное решило спуститься к людям - непонятно.
- Там в лесу полно падающего кизила, фундука, грецкого ореха и дубовых желудей - просто ресторан для диких животных, - отмечает Владимир.
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ИСТОЧНИК KP.RU