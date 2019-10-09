В Крыму ждут специальное ружье для поимки обезьяны из Большого каньона

- Смотри, обезьянка! - такую фразу в последние несколько недель можно услышать от туристов, гуляющих по Большому каньону Крыма.

Там поселилась обезьянка. Предполагают, что она сбежала от нелегальных фотографов. Животное периодически попадается на глаза туристам.

Меленькая беглянка периодически прибегает к рукам отдыхающих за кормом, но она не особо доверчива. Специалисты уже определили, что в крымском лесу поселилась зеленая мартышка.

Она могла бы дальше беззаботно скакать по макушкам деревьев, вкушая дары туристов, но эксперты говорят, что зиму тропическая гостья не переживет. Этот вид обезьян неустойчив к низким температурам.

- У нас живет трое ее сородичей. Однозначно, зимой она не выживет, потому что низкие температуры для этого вида обезьян губительны, - рассказал КП-Крым директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

После того, как весть о новой «жительнице» Большого каньона разлетелась по соцсетям, лесники пытались выловить мартышку, чтобы отдать в живой уголок Бахчисарайского парка миниатюр. Но все попытки были безуспешными. В рейд ходили даже сотрудники парка.

zhilenko_viktor В Большом каньоне ищут беглую обезьянку

- В последних числах сентября мы отправлялись в Большой каньон. Я сам с ребятами бродил там вместе с зеленой обезьяной из нашего зооуголка. Думал, что она поможет нам найти свою будущую «подругу», - говорит Жиленко.

Но чуда не произошло. На следующий день сотрудникам парка позвонили и сказали, что мартышка пришла пообедать. Они приехали на место со специальным сачком для ловли.

- Но как только обезьяна увидела наш сачок, начала убегать по макушкам деревьев. И с тех пор мы пока в рейд не выходили, - отмечает директор парка.

Сотрудники не собираются оставлять мартышку на холодную погибель. Через неделю они снова пойдут на поиски. Но на этот раз для ловли используют «секретное оружие».

- Когда мы шли в первый рейд, думали взять с собой ружье, которое стреляет дротиками с усыпляющим веществом. Но наше ружье предназначено только для крупных животных, оно могло бы пробить обезьяну насквозь. Потому мы заказали новое, маленькое, которое может стрелять мелкими дротиками. Пойдем на охоту с ним. Надеемся, что на этот раз поймаем мартышку и поселим ее в вольер с сородичами, - делится планами директор парка.

СБЕЖАЛА ОТ ФОТОГРАФОВ?

Специалисты предполагают, что мартышка могла сбежать от фотографов-нелегалов. Проблема для Крыма не нова - каждый сезон как минимум у 10-15 человек изымают животных, которых попросту эксплуатируют. Но предложения сфотографироваться с обезьяной, орлом, шиншиллой или голубями то и дело звучат на крымских курортах.

Этим летом от действий нелегалов даже пострадал турист. Под стенами Судакской крепости его избили несколько мужчин за то, что тот отказался заплатить за снимок с животным.

КСТАТИ

Экзотические находки стали символом лета 2019 года в Симферополе. В конце июня около реки Салгир местные жители обнаружили две головы крокодилов.

Эксперты так и не определили, по какой причине на улице оказались головы. В Госкомитете ветеринарии Крыма предположили, что это были контрабандные нильские крокодилы, которых могли завезти на полуостров для открытия фермы. Но заказчики могли отказаться от рептилий и убить их.

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