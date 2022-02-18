В Симферополе на полдня без воды остались 30 улиц

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе 18 февраля десятки улиц остались без воды из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Уточняется, что с 06.00 утра обесточена насосная станция «Ключевая». В связи с этим краны остались сухими по адресам: микрорайон «Фонтаны», улицы Байрам, Тегерек, Рериха, Янтарная (частично), Усадебная, Кипарисная, Хвойная, Звездная, 60 лет Октября, Аральская, 1-й Конной Армии, Залесская, Табачная, Красных Зорь, Днепровская, Аянская, Димитрова, Целинная, Дружбы, Соколиная, Шевченко, Баррикадная и одноименный переулок, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Севастопольская (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Водоснабжение будет восстановлено после 12.00 (ориентировочно).

Кроме того, в связи со сложностью проводимых работ подрядной организации по переключению водопроводов возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения по адресам: М.Залки (25-29), улица Суходольная (частично), улица Воровского, улица Алуштинская, улица Первомайская(частично), улица Беспалова (частично) и возможно снижено давление (отсутствие водоснабжения) в микрорайоне Старый город, улица Ленина, улица Студенческая, улица 8 марта, улица Ефремова, улица Володарского, переулок Сквозной, улица Курчатова, переулок Подгорный, улица Краснознаменная, фабричный спуск, переулок Делегатский, переулок Скифский.

Ремонтные работы намерены завершить до 15.00 (ориентировочно).

Напомним, ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 18 февраля частично отключат свет.

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