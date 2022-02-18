В Симферополе расторгнут контракты с перевозчиками, не соблюдающими график движения

В Симферополе разорвут контракты с фирмами, которые не могут обеспечить качество перевозок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Симферополя намерены расторгнуть контракты с перевозчиками, которые не соблюдают расписание движения транспорта, а также не имеют резервных транспортных средств на случай технической неисправности.

- Некоторые перевозчики не имеют резервного транспорта, а из-за поломки автобуса на линии интервал между рейсами может увеличиться до часа. Такой случай был выявлен во время мониторинга, - сообщил эфире радио «Спутник в Крыму» председатель общественного совета при Министерстве транспорта республики Владислав Антонов.

Кроме того, та же участь ждет компании, транспорт которых вовсе не выходит на линию, а представители не пожелали выйти на связь с группой, которая занимается мониторингом ситуации. Из этого был сделан вывод: если предприятие не в состоянии следить за процессом перевозок и надлежащим состоянием автобусов, то контракт нужно расторгнуть.

Ранее сообщалось, что в Симферополе требования к работе автобусов соблюдают только 15 из 42 перевозчиков. Учитывают не только соблюдение расписания, но и техническое оснащение транспорта.

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