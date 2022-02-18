Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 8:44

Суд в Крыму назначил предварительное слушание по уголовному делу Сергея Бейма на 18 февраля

Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владелец сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм стал участником смертельного ДТП 31 июля

Владелец сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм стал участником смертельного ДТП 31 июля

Фото: "КП" Архив

Сакский районный суд Республики Крым начинает рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП с участием владельца сети автозаправок «ТЭС» Сергея Бейма.

По данным, опубликованным на официальном сайте суда, материалы уголовного дела поступили в Сакский районный суд 26 января 2022 года. Предварительное слушание судьей Евгенией Глуховой назначено на 18 февраля 2022 года.

Напомним, Сергей Бейм обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 31 июля 2021 года. Бизнесмен объезжал затор на своем Lexus LX 570 и, выехав на обочину, врезался на перекрестке в поворачивающий налево автомобиль Toyota. В результате аварии погибла пассажирка легкового авто.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50