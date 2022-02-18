Суд в Крыму назначил предварительное слушание по уголовному делу Сергея Бейма на 18 февраля

Владелец сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм стал участником смертельного ДТП 31 июля Фото: "КП" Архив

Сакский районный суд Республики Крым начинает рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП с участием владельца сети автозаправок «ТЭС» Сергея Бейма.

По данным, опубликованным на официальном сайте суда, материалы уголовного дела поступили в Сакский районный суд 26 января 2022 года. Предварительное слушание судьей Евгенией Глуховой назначено на 18 февраля 2022 года.

Напомним, Сергей Бейм обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 31 июля 2021 года. Бизнесмен объезжал затор на своем Lexus LX 570 и, выехав на обочину, врезался на перекрестке в поворачивающий налево автомобиль Toyota. В результате аварии погибла пассажирка легкового авто.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50