Крымчанин получил четыре месяца колонии за ложный донос на бывшую

Крымчанин проведет несколько месяцев в колонии-поселении за ложный донос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы 36-летнего местного жителя за ложный донос на бывшую. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Поругавшись с возлюбленным, женщина переехала с вещами к родственникам, не желая больше ничего слышать о мужчине. Его это разозлило, и он решил повестить на бывшую пассию ложное обвинение в краже его денег.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил жителю Советского района наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении.

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