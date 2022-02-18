Прокуратура Севастополя выяснит причину пожара в Инкермане, где погибли четыре человека

В доме проживали 36 человек. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту пожара в деревянном доме в Инкермане. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение разобраться в ситуации дал исполняющий обязанности прокурора города Максим Жук.

- Пожар произошел в деревянном двухэтажном многоквартирном доме 2а по улице Яблочкова в поселке ГРЭС. В настоящее время двое пострадавших взрослых доставлены в медицинское учреждение. Эвакуировано около 30 человек. Место нахождения четырех человек устанавливается. По предварительной информации имеются погибшие, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на место происшествия выехал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как рассказал глава города, по предварительным данным при пожаре погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей.

- В доме 12 квартир, по предварительным данным здесь проживали 36 человек. Пожар начался в 6 утра, - отметил Михаил Развожаев.

На данный момент на месте работает 41 человек, а также задействовано 15 единиц техники. По словам губернатора, самое главное сейчас - обеспечить пострадавших временным жильем. Прежде всего будет рассматриваться вариант с общежитиями.

- Часть людей уехали к родственникам. С пострадавшими работают психологи МЧС и специалисты департамента общественной безопасности, - подчеркнул губернатор.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, устанавливаются также и личности погибших. Ход процессуальной проверки взят на контроль ведомства.

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