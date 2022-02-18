Бахчисарайца арестовали на 10 суток за разжигание ненависти к русским

В соцсети 63-летний крымчанин разместил публикацию, разжигающую межнациональную вражду
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Бахчисарайский районный суд приговорил 63-летнего местного жителя к административному аресту за возбуждение ненависти против русских в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.
- Своими действиями житель города совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3.1 КоАП РФ - действия направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации, - говорится в сообщении.
В суде мужчина вину не признал. В качестве наказания он проведет следующие десять суток под арестом.
Ранее сообщалось, что видео задержания радикала-расиста в Севастополе опубликовала ФСБ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
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