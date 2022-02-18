В Симферополе приостановлена обрезка деревьев из-за нарушений

Обрезку деревьев в Симферополе временно приостановили Фото: Артем КИЛЬКИН

Обрезка аварийных и старых деревьев в Симферополе временно приостановлена из-за выявленных нарушений. Об этом на брифинге 18 февраля сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин.

- Сейчас у нас возник общественный резонанс. Мы выясняем, что половины положений, разрешений и подписей нет – ни от общественности, ни от депутатов, - сказал ему глава Общественного совета крымской столицы Александр Юрьев.

Он отметил, что разрешительную документацию (порубочные билеты) подписали только специалисты администрации города. В связи с этим Роман Гусынин связался с подрядчиком и поручил немедленно приостановить данный процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что сотню деревьев решили вырубить в Симферополе ради безопасности горожан. Большая часть из них находится на улице 51-й Армии.

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