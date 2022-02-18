В Севастополе росгвардейцы обследовали военный боеприпас

Снаряд передали спасателям для дальнейшего уничтожения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии обследовали реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе управления, снаряд был накануне найден в лесу местными жителями.

- Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» установили, что это осколочный снаряд М-8 для установки реактивной система залпового огня «Катюша», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники силовой структуры с соблюдением всех мер безопасности после обследования передали снаряд специалистам регионального МЧС. Снаряд было решено уничтожить.

Напомним, ранее в Севастополе эвакуировали жителей нескольких домов Балаклавского района. Причиной стала 50-килограммовая немецкая бомба SC-50.

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