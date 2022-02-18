Симферопольца осудят за ДТП, в котором погибли два человека

Симферопольца будут судить за смертельное ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанет 29-летний житель Симферополя за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

17 октября 2019 года молодой человек ехал по дороге Симферополь - Евпатория в сторону Сак за рулем автомобиля «Фольксваген Транспортер». Превысив скорость, он врезался в автомобиль «Шкода Рэпид», водитель и пассажир которого скончались от полученных травм.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - говорится в сообщении.

Дальнейшим рассмотрением дела займется Евпаторийский городской суд.

Напомним, ранее в Крыму пенсионерка погибла под колесами поезда. Женщине было 68 лет.

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