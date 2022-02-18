В аэропорту Симферополя внедрен сервис Fly Bag для отправки багажа без пассажиров

В аэропорту появился новый сервис Fly Bag для отправки багажа без пассажиров. Фото: new.sipaero.ru

Пассажиры аэропорта «Симферополь» теперь могут отправлять свой багаж или его часть из здания аэровокзала при помощи транспортной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе аэрогавани.

Благодаря новому сервису Fly Bag будет проще решить проблему, если багаж, например, превысил вес или габариты, предусмотренные тарифом авиабилета. Также услуга будет полезна тем, кто желает перевезти вещи, запрещенные к проносу в стерильную зону аэропорта.

- Стойка Fly Bag для приема к отправке багажа или его части расположена в зоне касс на первом этаже терминала. Менеджера также можно вызвать по телефону в любую зону терминала и, он сам заберет грузы на отправку, - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо пройти процедуру оформления. Для этого нужны: паспорт, контактный телефон и адрес доставки. Багаж будет доставлен в ПВЗ CDEK или по любому другому указанному адресу, например, прямо в рабочий офис или домой.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт «Симферополь» стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России». Также ему присудили победу в номинации «Лучшее дизайнерское решение».

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