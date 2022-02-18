Житель Старого Крыма предстанет перед судом за «пьяный» угон автомобиля

Прокуратура Кировского района направила в суд уголовное дело об угоне автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районном суде вынесут наказание 35-летнему жителю Старого Крыма за угон автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В этот раз подшофе он решил угнать чужое авто.

- 2 января 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию частного домовладения, где из гаража похитил автомобиль. Покинув место совершения преступления, злоумышленник на угнанном транспортном средстве направился в Симферополь, - говорится в сообщении.

Его дальнейшую судьбу будут решать в суде, куда уже переданы материалы уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что симферопольца будут судить за ДТП, в котором погибли два человека. Молодой человек превысил скорость, что привело к трагедии.

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