В Ялте уволили директора учреждения культуры из-за отсутствия образования

В Ялте по требованию прокурора уволен с должности директор учреждения культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

По требованию прокуратуры власти Ялты уволили директора одного из городских учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как выяснилось, сотрудник был принят с нарушением требований закона - без профессионального образования и стажа работы на руководящих должностях в музеях или учреждениях культуры. Однако эти обстоятельства работодателем при приеме на работу не были выяснены и учтены.

- В связи с допущенным нарушением в адрес главы администрации города внесено представление об устранении допущенных нарушений закона, - говорится в сообщении.

Требование прокуратуры было удовлетворено - работник покинул должность.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Крыма поручила проверить все уличные фонари в Симферополе. Это связано с падением фонаря на женщину в январе.

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