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Общество18 февраля 2022 14:16

В центре Симферополя устранили аварию на троллейбусной линии

Авария произошла днем 18 февраля на площади Советской
Ирина ГЕРЦ
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Авария обесточила троллейбусы в центре Симферополя

Авария обесточила троллейбусы в центре Симферополя

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Симферополе устранили аварию на линии, обесточившую троллейбусы в центре города. Как КП-Крым сообщили в приемной ГУП «Крымтроллейбус», в настоящее время общественный транспорт ходит в обычном режиме.

- Авария случилась в 13 часов, сейчас рабочие уже все восстановили, троллейбусы ходят, - уточнили на предприятии.

Обрыв троллейбусной линии произошел сегодня в райони Советской площади в крымской столице. Троллейбусы, не имеющие автономного хода «встали» посреди дороги, в результате в центре города образовалась пробка.

На данный момент движение полностью восстановлено.

Напомним, в Симферополе появится новая система управления общественным транспортом. Специалистам центра будет видна информация о передвижении каждого автобуса и троллейбуса. Эти данные также будут показываться в популярных мобильных приложениях.

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