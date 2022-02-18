В Евпатории на Фрунзе на месяц отключат горячую воду

Отключение связано с ремонтными работами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Евпатории до конца февраля без горячей воды останутся жители некоторых домов на улице Фрунзе. Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, отключения проводит ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» .
- Четвертый район, Фрунзе, 35а, перекрыт по горячему водоснабжению - ул. Фрунзе, 23. Население оповещено, за этот период оплата не начисляется, - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы проводятся на трубе диаметром 108 мм и длиной 190 метров.
Напомним, ранее в Симферополе без воды из-за аварии на сетях водоснабжения остались более семи улиц. Ограничения продлились несколько часов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50