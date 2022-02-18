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Общество18 февраля 2022 16:50

В Евпатории на Фрунзе на месяц отключат горячую воду

Без горячего водоснабжения останутся жители улицы Фрунзе
Ирина ГЕРЦ
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Отключение связано с ремонтными работами

Отключение связано с ремонтными работами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евпатории до конца февраля без горячей воды останутся жители некоторых домов на улице Фрунзе. Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, отключения проводит ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» .

- Четвертый район, Фрунзе, 35а, перекрыт по горячему водоснабжению - ул. Фрунзе, 23. Население оповещено, за этот период оплата не начисляется, - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы проводятся на трубе диаметром 108 мм и длиной 190 метров.

Напомним, ранее в Симферополе без воды из-за аварии на сетях водоснабжения остались более семи улиц. Ограничения продлились несколько часов.

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