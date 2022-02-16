Семь улиц Симферополя остались без воды 16 февраля из-за аварии

Воды на семи улицах не будет полдня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе из-за аварии на сетях водоснабжения более семи улиц остались без воды 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 14.00 краны будут сухими по адресам: улица Кечкеметская (частично), улица Хабаровская, улица Арабатская, улица Полюсная, улица С.Лазо, улица Волочаевская, улица Панфиловцев, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в Симферополе планируется масштабное отключение воды 17 февраля. Жителей города предупреждают, ограничения продлятся сутки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 16 февраля отключат свет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50