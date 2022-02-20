Космонавт из Севастополя Антон Шкаплеров отметил на орбите 50-летний юбилей

Осенью 2021 года Антон Шкаплеров стал командиром МКС. Фото: Роскосмос

Герой России, космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров 20 февраля отмечает 50-летний юбилей. Свой День рождения уроженец Севастополя уже в четвертый раз празднует на орбите, сообщает корпорация «Роскосмос».

На вопрос гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, о том, кого пригласил космонавт на свой юбилей, и никто ли не прилетит дополнительно к столу, Антон Шкаплеров ответил, что собраться планируют всем экипажем.

- Пока планируем всемером собраться за столом, а там посмотрим, - рассказал Шкаплеров в Twitter.

Поздравления юбиляру передала съемочная группа «Первого канала» и участники космического полета — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, вместе с которой Шкаплеров играет одну из главных ролей в новом фильме и летит на помощь товарищу-космонавту.

Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов в мае 2003 года, к тому времени за спиной у него было командование эскадрильей авиаполка ВВС в подмосковной Кубинке. Первый же космический старт состоялся только через 8 лет после зачисления в отряд — 14 ноября 2011 года Шкаплеров полетел в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-22». Сейчас у Антона уже четвертая по счету экспедиция, в которую он отправился в качестве командира «Союз МС-19» 5 октября прошлого года

В 2013 году Антону Шкаплерову было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2017 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2019 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Детство Антона Шкаплерова прошло в Балаклаве, где его называют крымским Юрием Гаргариным за обаяние и простоту.

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