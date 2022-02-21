Авиарейсы из Курска в Симферополь запустят с 4 июня

Стартовала продажа авиабилетов из Курска в Крым. Фото: new.sipaero.ru

С 4 июня в Симферополь начнут летать прямые рейсы из Курска, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта имени М.И. Гуревича.

Полеты будут выполняться до 27 сентября (включительно). Они запланированы дважды в неделю - по вторникам и субботам.

- Вторник и суббота 12.00 - 14.15 Курск - Симферополь, вторник и суббота 15.00 - 17.15 Симферополь - Курск, - говорится в сообщении.

Время полета составит 2 часа 15 минут. Билеты уже поступили в продажу. Пассажиров будут перевозить на самолетах канадского производства Bombardier CRJ -100/200 авиакомпании «РусЛайн». Уточняется, что воздушные суда рассчитаны на 50 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что летом самолеты в Крым будут летать в два раза чаще. Рейсы запланированы из шести городов России.

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