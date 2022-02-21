В Симферополе определяют территорию для высадки новых деревьев

Совсем недавно в городе приостановили обрезку деревьев из-за выявленных нарушений Фото: Иван Макеев

В Симферополе формируют количественный и качественный состав деревьев, которые буду высажены на территории столичного города. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

- [Определяем], сколько деревьев посадить, каких пород, в каких локациях. Также решаем вопрос относительно средств, которые направим на последующий уход за растениями. То есть сажать сейчас, чтобы никто в следующем году это не полил, - так мы делать не будем, - сообщил Гусынин.

Параллельно с этим решается вопрос относительно рабочего состава, который займется выполнением работ, и техники, которая потребуется в процессе посадки и дальнейшего ухода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Симферополе высадят около семи тысяч хвойных деревьев и кустарников. Новые насаждения появятся в сквере Потемкина и Казанском парке.

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