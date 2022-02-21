В Керчи осудили мужчину, ограбившего жилые дома на 80 тысяч рублей

В Керчи вынесен приговор по уголовному делу о кражах из домовладений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд вынес приговор жителю Ленинского района, который ограбил несколько домовладений в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Преступником оказался 19-летний молодой человек. Забираясь по ночам в чужие дома, он обворовал их хозяев на 80 тысяч рублей. Его осудили по статье за кражу, совершенную с незаконным проникновением.
- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 1 году 9 месяцам лишения свободы, - говорится в сообщении.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее на видео попало жестокое избиение ялтинца ради двух миллионов рублей. Преступников задержали, им грозит от 8 до 15 лет колонии.
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