На Беспалова в Симферополе горела пристройка к дому

При пожаре никто не пострадал. Фото: скриншот из видео/МЧС по РК/vk

Вчера, 20 февраля, на улице Беспалова в Симферополе произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать жильцов одного из жилых домов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Как выяснилось, огонь охватил пристройку к многоквартирному двухэтажному дому. Трех человек в срочном порядке вывели из жилого здания.

- К месту возгорания было направлено четыре единицы спецтехники. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, - уточнили в пресс-службе.

Пожарным удалось локализовать огонь в 15.20. Площадь пожара составила 40 кв.м. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 18 февраля четверо человек погибли при пожаре в Инкермане. В районе улицы Яблочкова горел двухэтажный деревянный дом. Позже прокуратура Севастополя организовала проверку по факту происшествия.

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