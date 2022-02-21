В Симферополе расширили список пунктов сбора гумпомощи жителям ДНР и ЛНР

В Симферополе организованы пункты сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список пунктов сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР в Симферополе пополнился двумя новыми адресами. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Новые пункты сбора находятся по адресам:

- город Симферополь, улица Трубаченко, 11 (подробную информацию о работе можно получить по телефонам: 44-27-69, 44-27-59, +7 978 132 95 21, Общественная приемная Партии «Единая Россия»);

- город Симферополь, улица Аксакова, 7, (подробную информацию о работе можно получить по телефону: +7 978 752 14 62, Офис Симферопольского местного городского отделения).

Также продолжают работу еще три пункта по адресам:

- город Симферополь, улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка;

- город Симферополь, улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка;

- город Симферополь, улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка.

Напомним, прежде всего требуются вещи первой необходимости: предметы личной гигиены, детское питание, теплые вещи, продукты питания с длительным сроком хранения.

Помощь принимают ежедневно с 09.00 утра до 14.00 дня.

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