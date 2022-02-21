Называем адреса пунктов сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР в Симферополе

В Симферополе организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе организованы пункты сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы администрации крымской столицы Максима Балахонова.

Расположены они будут на базе МУП «Метроград» по адресам:

1. улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка;

2. улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка;

3. улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка.

Кроме того, также были организованы еще два пункта сбора по адресам:

- город Симферополь, улица Трубаченко, 11 (подробную информацию о работе можно получить по телефонам: 44-27-69, 44-27-59, +7 978 132 95 21, Общественная приемная Партии «Единая Россия»);

- город Симферополь, улица Аксакова, 7, (подробную информацию о работе можно получить по телефону: +7 978 752 14 62, Офис Симферопольского местного городского отделения). Помощь принимают ежедневно с 09.00 утра до 14.00 дня.

- Прежде всего, требуются вещи первой необходимости: предметы личной гигиены, детское питание, теплые вещи, продукты питания с длительным сроком хранения, - уточнил Максим Балахонов.

Напомним, 20 февраля первые 100 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Керчь. Эвакуированных намерены разместить в свободных санаториях и пансионатах. К сбору первой гуманитарной помощи присоединились также депутаты и волонтеры.

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