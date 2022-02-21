Пещеру «Таврида» откроют для туристов в начале турсезона-2022

В пещеру Таврида можно будет попасть в начале туристического сезона. Фото: пресс-служба КФУ

Пещеру «Таврида» откроют для посетителей в начале туристического сезона в Крыму. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида», спелеолог, старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин.

По его словам, уже разработаны несколько видов экскурсий: для взрослых и детей, студентов и даже ученых. Как ранее писала КП-Крым, для туристов откроют только первые 500 метров подземелья, в остальной части будут работать ученые.

Длительность одной экскурсии не будет превышать часа. Группы по 15 человек смогут посетить одиннадцать точек с экспозициями из останков древних животных, горных пород и минералов.

Пещера для туристов будет «работать» с 09.00 утра до 19.00 вечера. Ежедневно ее смогут посещать около 400 человек.

- Мы планируем не ограничиваться рассказом экскурсовода и рассматриваем возможность сделать в пещере дополненную реальность - 3D-mapping, чтобы при помощи проекции на стены показать, как формировала пещеру вода, как затем передвигались в этом пространстве древние животные, - поделился директор научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида»» Сергей Грещенко.

Подземная территория будет полностью безопасная для посетителей. Внутри пещеры разместит специальные датчики, при помощи которых инженеры смогут фиксировать возможные смещения камней и грунта.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта 2022 года в пещере «Таврида» планируют начать съемки мистического детектива.

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