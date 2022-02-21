Судчанину грозит шесть лет колонии за хранение винтовки и марихуаны

Найденную в лесу винтовку судчанин решил оставить себе. Фото: 82.мвд.рф

Жителю Сак грозит до шести лет колонии за хранение винтовки и марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Получив наводку на мужчину, который хранит наркотики, силовики обыскали его дом. Обнаружили не только марихуану, но также патроны и оружие, которое крымчанин нашел в лесу и решил ставить себе.

За хранение марихуаны на мужчину завели отдельное уголовное дело. Фото: 82.мвд.рф

- Согласно результатам проведенных экспертиз, изъятыми предметами являются: винтовка «СМ-2», калибра 5,6 мм, 2 патрона калибра 7,62 мм и 2 111 патронов калибра 5,6 мм, - уточнили в пресс-службе.

На мужчину завели два уголовных дела. Теперь ему грозит три года колонии за хранение наркотиков и еще три - за хранение винтовки.

Напомним, ранее сообщалось, что девушке из Симферополя грозит 12 лет колонии за таблетки для похудения. В погоне за идеальной фигурой она купила запрещенные препараты.

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