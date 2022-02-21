В Симферополе «потушат» вечный огонь

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе погаснет мемориал «Вечный огонь». Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, на могиле неизвестного солдата в парке имени Гагарина проведут профилактику газового оборудования. Работы начнутся в 18:00 21 февраля и будут длиться сутки.

- В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти - «Вечного огня» - сообщает ведомство.

Напоминаем, данные работы уже проводились в 2020 году. Профилактика газового оборудования проходила вечером 1 декабря. Она также продлилась сутки.

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