Строители должны завершить все работы до конца марта. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Строительство Дворца водных видов спорта в Симферополе завершено на 90%. По планам, подрядная организация закончит все работы 31 марта.

- Очень знаковый объект для нашей республики, для всех любителей, профессионалов плавания. Мы его очень ждем. Три вида спорта, которые будут культивироваться: плавание, синхронное плавание и водное поло, - цитирует «Крым 24» министра спорта Республики Крым Ольгу Торубарову.

По ее словам, к настоящему дню полностью сформирован тренерский состав. Сам Дворец смогут посещать не только взрослые, но и юные спортсмены. Уточняется, что для этого необходимо будет предоставить необходимые медицинские справки. Также следует иметь в виду, что посещение не будет бесплатным.

Напомним, в здании три этажа, под ним - подвальные помещения, опущенные на четыре метра. На первом этаже будут находиться три бассейна, один из которых, 10-метровый, предназначен для детей.

Ранее сообщалось, что Дворец водных видов спорта в Симферополе откроет свои двери в сентябре 2022 года.

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