Обрезку деревьев в Симферополе приостановили из-за общественного резонанса

Одно из фото с несуразно обрезанными деревьями опубликовали в соцсети несколько дней назад. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

Как известно, в Симферополе недавно была приостановлена обрезка деревьев из-за выявленных нарушений. Среди прочего оказалось, что порубочные билеты подписали только специалисты администрации города.

Как сообщил в ходе брифинга начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин, вплотную этим вопросом заинтересовались в мэрии после резонанса в соцсетях. За последнюю неделю для жителей крымской столицы тема «глубокой обрезки» стала живой болью.

- Скоро весна, время цветения. Будет зеленеть трава, будут распускаться листья на деревьях. А симферопольцы в очередной раз будут встречать ее в окружении обрубков и коряг. Просто не хочется выходить в город и наблюдать убогую картину - обезображенные деревья без ветвей, - посетовал автор одной из подобных публикаций в соцсети, прикрепив фото с несуразно подрезанными деревьями.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то остался не согласен с автором поста: «По Севастопольской обрезаны ветки, направленные только к проезжей части, над дорогой и проводами, больше ни единой ветки не трогали», «То есть, когда оно упадет на голову кому-нибудь, будет лучше? У дерева вырастут новые ветви, которые будут молодыми и крепкими. Обычная санитарная обрезка».

Однако некоторые остались иного мнения: «При обрезке необходимо понимать, какие ветви нужно срезать, а какие нет!», «Зачем было молодые ветви трогать? Это обыкновенная отмывка денег!», «Омолаживающей обрезкой это называется только в России», «Дерево постепенно умирает, и вместо того чтобы наращивать корневую, постепенно умирает изнутри. В итоге деревья, которые должны были простоять еще десятилетия, при ближайшем урагане просто рухнут», - обосновали свое мнение некоторые граждане.

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