В Симферополе после вмешательства прокуратуры 10 сирот получили жилье

Сиротам было положено жилье по достижению 18-летия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Крыма провела проверки по обращениям сирот, которые не получили, положенное по закону, жилье. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сироты обратились в ведомство с целью получить обещанные законом квартиры, которые не были им выданы по достижении 18 лет. Прокурор направил в суд иски на местную администрацию.

- Обязанности предоставить заявителям благоустроенное жилье, были рассмотрены и удовлетворены – сообщает ведомство.

Благодаря вмешательству прокуратуры 10 сиротам удалось получить благоустроенное жилье, положенное по закону.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала об аналогичной ситуации с выдачей жилья симферопольским сиротам. Тогда 13 крымчан получили положенные им квартиры только после судебного разбирательства.

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