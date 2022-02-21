Уголовное дело против бизнесмена Бейма прекращено из-за примирения сторон

Сергей Бейм был обвинен в нарушениях ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека Фото: Архив "КП"

Суд прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Бейма после смертельного ДТП. Как сообщили в пресс-службе Сакского районного суда, процесс остановлен в связи с примирением сторон.

- Судом была удовлетворена просьба потерпевших о прекращении уголовного преследования в отношении Бейма С.Г. в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда, заявления о чем неоднократно подавались потерпевшими и в ходе предварительного расследования, - говорится в сообщении.

Напомним, смертельное ДТП, виновником которого стал владелец сети АЗС в Крыму Сергей Бейм, произошло 31 июля 2021 года. Бизнесмен пытался объехать затор на своем Lexus LX 570 и, оказавшись на обочине, врезался на перекрестке в поворачивающий налево автомобиль Toyota. В аварии погибла пассажирка легкового авто.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50