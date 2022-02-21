Жители Крыма снова начнут получать квитанции за капремонт

Мораторий на пени был введен из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности нововведений в систему оплаты за коммуналку в многоквартирных домах. Как «Крымской газете» сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, в новых квитанциях появятся не только начисления по текущей оплате взносов, но и пени должников.

- Мы обращаем внимание, что если вы увидите сумму пени, то она начислена по состоянию на 1 марта 2020 года. Последние два года пеня не начисляется, - сообщила Ольга Виноградова.

Стоит отметить, что в марте 2020 года был введен мораторий на штрафы и пени из-за пандемии. Таким образом, пени в новых квитанциях были сформированы до моратория.

Напомним, в Крыму могут вернуть льготным категориям граждан прежний порядок оплаты за коммунальные услуги. С такой инициативой выступили власти РК. Согласно новым поправкам, льготные категории крымчан получат компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Компенсация при этом будет соответствовать сумме положенных крымчанам льгот.

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