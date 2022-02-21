Крымчанин погиб, катаясь на тарзанке

Молодому человеку было 24 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Перово Симферопольского района погиб 24-летний молодой человек. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, причины смерти крымчанина пока еще выясняются.

- Все случилось в парке недалеко от магазина. Местный житель утром 19 февраля прогуливался по улице и обнаружил тело молодого человека на тарзанке. На вид парню было 25-35 лет, точнее очевидец сообщить не смог, так как находился в шоке от увиденного, - уточнил собеседник издания.

Позже удалось установить личность погибшего, им оказался житель села Мирное Симферопольского района. По какой причине парень приехал в Перово и зачем решил покататься на тарзанке пока не известно. Рассматривается версия, что веревка случайно закрутилась вокруг его шеи. На данный момент тело крымчанина направлено в морг.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала о несчастном случае на атомной электростанции - девушка гуляла по недостроенной АЭС и угодила в реактор. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

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