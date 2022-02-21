Пострадавшие при пожаре в Инкермане получили материальную помощь

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Пострадавшим при пожаре в деревянном доме в Инкермане выплачивают материальную помощь. Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Как отметил замгубернатора, погорельцам также выделили временное жилье на улице Горпищенко в Севастополе - пять комнат, еще две в резерве. Сейчас там проживают три человека и еще троих ожидают в ближайшее время. Волонтеры доставили в общежитие комплекты постельного белья, подушки, полотенца, канцтовары, одежду, продукты питания. Места также будут предоставлены в любой момент и тем, кто на данный момент проживает у друзей и знакомых.

- Также с пятницы пострадавшим выплачивают государственную социальную помощь - средства уже получили 17 человек. Сегодня деньги получат госпитализированные жильцы сгоревшего дома, - отметил Александр Кулагин.

Напомним, трагедия произошла утром 18 февраля 2022 года в Инкермане в деревянном многоквартирнике на Яблочкова, 2а в поселке ГРЭС. Во время пожара спасатели эвакуировали около 30 человек. К сожалению, четверо погибли.

На данный момент восемь человек госпитализированы.

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