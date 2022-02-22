В текущем году на саночистку Симферополя потратят 217 миллионов рублей

Роман Гусынин. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

В 2022 году на санитарную очистку территории Симферополя дополнительно заложили в бюджет 217 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Средства будут направлены на содержание улично-дорожной сети и так называемых «серых зон», - сообщил в ходе аппаратного совещания начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

По его словам, городские территории, за которыми в данный момент никто не следит и не ухаживает, составляют порядка 1800 гектаров. Дело в том, что так называемые «серые зоны» ни за кем не закреплены.

Ранее сообщалось, что на строительство дома для льготников в Симферополе выделили еще 124 миллиона рублей. Здание начали возводить еще в 2017 году.

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