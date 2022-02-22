Утром 22 февраля Симферополь парализовали 7-балльные пробки

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Утром 22 февраля на дорогах Симферополя образовались длинные автомобильные заторы. Согласно данным «Яндекс.Краты», пробки достигают 7 баллов. Как и всегда, самая непростая ситуация наблюдается в центре крымской столицы.

Так, сложно в настоящий момент проехать по адресам: проспект Победы, улица Куйбышева, бульвар Ивана Франко, улица Блюхера, улица Киевская, улица Александра Невского, улица Желябова, улица Пролетарская, улица Ленина, улица Воровского, улица Кавказская, улица Севастопольская, проспект Кирова, улица Козлова, улица Эстонская, Совнаркомовский переулок.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Краты», в настоящий момент в городе действуют ограничения для автомобилистов на улицах Генова, Альпинистов (а также в переулке) и Строителей. Кроме того, сохраняется перекрытие по проспекту Победы в районе домов 139-141 (до 31 декабря 2022 года).

Напомним, на улице Севастопольской в конце прошлой недели развернули дорожный ремонт. В настоящий момент рабочие меняют бордюры, а к концу марта намерены приступить к укладке асфальта. Точные сроки окончания работ еще не намечены.

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