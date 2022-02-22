Севастополь направил гуманитарную помощь жителям ЛДНР в Ростовскую область

Фура с гумпомощью выехала в Ростовскую область 21 февраля. Фото: sev.gov.ru

Севастополь присоединился к сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя. Фура с вещами и продуктами первой необходимости выехала в Ростовскую область 21 февраля.

- Хотел бы выразить благодарность предпринимателям города, спасибо за организацию работы и за то, что так быстро отреагировали. Все откликнулись, никто не остался в стороне, - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Некоторые бизнесмены предложили помочь в размещении эвакуированных. Если брать в расчет предложения предпринимателей, в городе готовы принять 544 жителя из Донбасса.

На данный момент есть возможность их разместить в курортном комплексе «Аквамарин», в ТЦ «Муссон», на территории молодого винодельческого хозяйства «Артвин», в поселке Верхнесадовое и пансионате «Изумруд». Также места для размещения найдут на базах отдыха «Солнышко» в Каче и «Лазурь-С» на улице Челюскинцев.

Жители Донбасса, приезжающие в Севастополь, могут получить консультацию в волонтерском штабе «Мы вместе - Севастополь». Обращаться необходимо по номерам: 8 (8692) 227-227, +7 978 625-45-63, +7 978 256-11-01.

Напомним, 21 февраля ялтинцы собрали несколько фур с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР.

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