Ялтинцы собрали несколько фур с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР

Сплотившись, ялтинцы собрали несколько фур с продуктами и вещами для жителей ДНР и ЛНР. Фото: Янина Павленко/telegram

Ялтинцы собрали несколько фур с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской Народных республик. Как сообщила глава курортной столицы Крыма, первые большегрузы отправятся из города уже сегодня, 21 февраля.

Собирать стараются продукты с долгим сроком хранения. Фото: Янина Павленко/telegram

По ее словам, отзывчивые граждане буквально за несколько часов, сплотившись, собрали все необходимое: продукты питания с длительным сроком хранения, воду, постельное белье, детское питание, канцтовары, гигиенические средства и многое другое.

- Искренне благодарю всех, кто откликнулся и оперативно собрал помощь - в числе самых активных (как обычно!!!) оказались наши школы и детские сады - родители и педагоги, малыши и школьники всегда самые отзывчивые, с большим добрым сердцем, - сообщила Янина Павленко.

К сбору гумпомощи подключились волонтеры. Фото: Янина Павленко/telegram

Она отметила, что не остались равнодушными также предприниматели и депутаты городского совета.

Сейчас пункт сбора гуманитарной помощи в Ялте функционирует по адресу: улица Боткинская, 13А. По возникшим вопросам необходимо обращаться по телефонам: +7978 981 81 00, +7978 981 81 01.

Продукты загружают в фуры, которые отправятся из Ялты уже сегодня. Фото: Янина Павленко/telegram

Напомним, 20 февраля в Керчь приехали первые 100 эвакуированных жителей Донбасса. В столице республики на данный момент работают пять пунктов сбора гуманитарной помощи для них. Вещи первой необходимости принимают с 09.00 утра до 14.00 дня.

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