Из-за потепления в Крыму есть угроза оползней и схода селей

В Крыму из-за таяния снега есть угроза схода селей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты предупредили жителей и гостей Крымского полуострова об угрозе оползней и схода селей из-за таяния снега. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

- В предстоящий период активного снеготаяния эксперты ВНИИ ГОЧС обращают внимание на высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с экзогенными геологическими процессами (сход селей и оползней), - говорится в сообщении.

Кроме Крымского полуострова в зону риска также попадают Приморский, Камчатский и Краснодарский край.

Если вспомнить, то на минувших выходных в Крыму столбики термометров могли показывать до +14 градусов. Однако синоптики предсказали новое похолодание в регионе уже к следующим выходным. После теплой недели на полуострове вновь установится минусовая температура.

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