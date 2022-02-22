В трех городах Крыма в День защитника Отечества прогремят праздничные салюты

Праздничный салют в День защитника Отечества пройдет в городах-героях и Симферополе Фото: Иван Макеев

В День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, в трех городах Крыма прогремят праздничные салюты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в ... Севастополе, Симферополе и Керчи, - говорится в сообщении.

Праздничные фейерверки озарят небо в 21.00. Всего мероприятия запланированы в 10 городах Юга России. По планам, будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов.

Напомним, в День защитника Отечества в Симферополе перекроют улицу Павленко. Будет недоступен участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина. Ограничения будут действовать с 06.30 до 11.00 часов. На месте запланированы праздничные мероприятия.

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