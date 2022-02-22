Против оператора МТС возбудили дело за повышение тарифов крымчанам на 9,5%

ФАС возбудила дело в отношении МТС за повышение тарифов на 9,5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании МТС, которая предоставляет телекоммуникационные услуги на территории России, в том числе в Крыму.

Процесс начат в связи с повышением стоимости услуг на 9,5%, которое в ФАС сочли необоснованным. Со своей стороны МТС обосновала такое изменение цен ростом собственных расходов.

- При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил, - отметили в пресс-службе, добавив, что подобное изменение тарифов нарушает интересы потребителей.

Ввиду этого ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении компании.

Напомним, с 24 января компания МТС повысила тарифы для крымчан на 10%. На официальном сайте была размещена информация, разъясняющая подобное решение. Среди прочего в эксплуатацию планировали ввести новые базовые станции, что, соответственно, подразумевает повышение расходов.

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