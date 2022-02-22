Аксенов вручил крымчанам награды в преддверии Дня защитника Отечества

Глава Республики Крым в преддверии Дня защитника Отечества вручил заслуженные награды. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил работникам различных отраслей награды в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в Управлении информации и пресс-службы главы РК.

- Защита Отечества всегда считалась в нашей стране почетным и всенародным делом. Благодаря своим союзникам, армии и флоту, Россия сегодня - сильная страна. Решения, которые принимает наш Президент, это доказывают, - сообщил Аксенов.

Фото: Сергей Аксенов/vk

Он также напомнил, что 23 февраля восемь лет назад (в 2014 году) началось формирование отрядов Народного ополчения Крыма.

В ходе мероприятия жители республики были удостоены таких наград, как орден Почета, орден «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», Почетная грамота Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым.

Напомним, ранее Сергей Аксенов поддержал решение президента России о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что это было «единственным возможным решением».

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