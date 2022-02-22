За смертельное ДТП под Белогорском крымчанин получил 4,6 года колонии

Суд приговорил виновника ДТП к сроку в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнегорский районный суд приговорил местного жителя к сроку в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб человек.

Два года назад мужчина, находясь за рулем автомобиля «Мицибиси Лансер», ехал в сторону Белогорска. Превысив скорость, он не справился с управлением и вылетел на обочину, где машина перевернулась. В результате ДТП 30-летний пассажир легковушки погиб от полученных травм.

- Подсудимый длительное время находился в розыске, при рассмотрении уголовного дела вину не признал, - говорится в сообщении.

Следующие 4 года и 6 месяцев он проведет в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права садиться за руль на два года.

Напомним, ранее сообщалось, что под Симферополем произошло смертельное ДТП. Шофер не справился с управлением и врезался в столб рекламного щита.

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