Смертельное ДТП под Симферополем произошло после столкновения с рекламным щитом

Водитель въехал на скорости в столб, не справившись с управлением. Фото: mchs.rk.gov.ru

В воскресенье, 20 февраля, под Симферополем водитель спровоцировал смертельное ДТП, врезавшись в опору рекламного щита. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Авария произошла в районе селе Привольное.

- Во время движения водитель легкового автомобиля «Chevrolet Epica» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой рекламного щита, - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате ДТП один человек погиб. Всем остальным участникам аварии оказали первую помощь на месте и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что шестеро человек пострадали в ДТП на Коцюбинского в Симферополе. Из них трое - дети. Прокуратура уже приступила к выяснению обстоятельств жуткой аварии.

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