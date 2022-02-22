Паромная переправа в Севастополе приостановила работу

Переправа прекратила работу в половине десятого утра Фото: Михаил ПАТЛИС

В Севастополе на линии Северная - Артбухта временно приостановили работу паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского морского порта.

- С 09:30 движение временно остановлено по техническим причинам в связи с работами по замене кранцевой защиты на паромном причале, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что маршрут катерной переправы с 22 февраля также изменился. Теперь некоторые катера будут заходить к причалу Константиновской батареи.

Изменение маршрута и расписания на линии Артбухта - Радиогорка связано с празднованием Дня защитника отечества. Так, к Константиновской батарее будут заходить катера, которые отправляются от Радиогорки в 11:30, 13:30, 15:30, 17:00 и 18:30. Из Артбухты такие катера направятся к батарее в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00.

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