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Общество22 февраля 2022 10:04

В Симферополе открыли «охоту» на пьяных водителей

Рейды будут проводить до 27 февраля
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе открыли «охоту» на нетрезвых водителей

В Симферополе открыли «охоту» на нетрезвых водителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе всю предстоящую неделю будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Ловить» пьяных шоферов будут до 27 февраля. Следует отметить, что вождение в нетрезвом виде карается штрафом до 30 тысяч рублей. Также водители могут на два года лишиться права садиться за руль.

Напомним, в Симферополе также продолжают следить за соблюдением антиковидных ограничений в автобусах, торгово-развлекательных центрах и иных общественных местах. Еще 99 жителей крымской столицы за минувшую неделю оштрафовали за нарушение действующий мер.

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