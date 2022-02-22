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Общество22 февраля 2022 10:26

В Симферополь пришло аномальное тепло 22 февраля

Ночью температура опустится до +1 градуса
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крым пришло аномальное тепло

В Крым пришло аномальное тепло

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 22 февраля, в Симферополь пришло аномальное тепло - днем воздух прогрелся до рекордных для февраля температур. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

По данным метеорологов, днем температура воздуха достигла +17 градусов. В небе над городом сохраняется переменная облачность. Не исключены незначительные осадки в виде дождя. Юго-западный ветер достигает 12 метров в секунду. Ночью же столбили термометров заметно опустятся и покажут от +1 до +3 градусов.

Тем не менее, к концу недели жителей полуострова ждет резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, крымчан ждут осадки в виде мокрого снега. Ночные температуры не будут подниматься выше ноля, дневные - 6-7 градусов тепла.

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