Циклонная депрессия: в Крым придет сильное похолодание и температурные качели

По словам замначальника гидрометцентре Вероники Шенгелай, погода ухудшится к выходным Фото: "КП" Архив

После теплых дней в Крыму на полуостров вновь вернутся февральские холода. По прогнозам синоптиков, погодные «качели» начнутся уже в конце следующей недели, когда столбики термометра опустятся до минусовых значений. Об этом КП-Крым рассказали в региональном гидромецтентре.

По словам замначальника гидрометцентре Вероники Шенгелай, погода ухудшится к выходным. В эти дни возможны будут дожди и даже мокрый снег.

- В конце недели в Крым снова придет холодный фронт. Ночью температура опустится до 0 градусов, а днем - поднимется максимум до 6-7, - отмечает синоптик.

Кроме того, по данным центра погоды ФОБОС, 22 февраля полуостров окажется в теплом секторе циклонической депрессии, поэтому ночью температура воздуха опустится на 10 градусов и составит до +1. В этот день возможны кратковременные дожди.

Напомним, на прошлой неделе в республику ненадолго заглянула весна. После нетипично холодной зимней погоды для крымчан синоптики обрадовали заметным потеплением в выходные дни - до 14 градусов и никаких осадков.

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