Погода на февраль в Крыму 2022: зима успокоится, и придет мощное потепление

По словам синоптика, в начале февраля температура воздуха будет еще довольно прохладной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весь январь Россию заметало снегами, но и Крым не остался в стороне. Весь месяц настоящая зима хозяйничала на полуострове. Однако в феврале синоптики обещают более теплую и почти бесснежную погоду. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на февраль в Крыму 2022.

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, в феврале в Крыму ожидается относительно солнечная и бесснежная погода. Морозных дней с отрицательной температурой будет значительно меньше, чем в январе.

- Столбики термометра не так часто будут опускаться ниже нуля. Но в первой половине месяца сохранится неустойчивый характер погоды, определенный влиянием северо-атлантического циклона. В конце января и начале февраля мы ожидаем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сохранится гололедица. Но солнечная погода быстро сменит холод, - говорит КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

По ее словам, в начале февраля температура воздуха будет еще довольно прохладной. Днем до 6 градусов тепла, а ночью до 3 градусов со знаком минус.

- Иногда погода может быть нестабильной, поэтому будут осадки в виде дождя и в виде снега. Но сильных морозов мы уже не ждем.

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